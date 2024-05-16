Пастух отбил корову у медвежонка, но получил рваные раны ноги Mash Gor: в Дагестане медвежонок ранил пастуха в ногу

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В Дагестане медвежонок впился зубами и когтями в бедро пастуха, пишет Telegram-канал Mash Gor. Мужчина получил рваные раны. Его отправили в больницу.

Инцидент произошел на окраине села Кала в Рутульском районе. 47-летний Артур в одиночку пас стадо коров, когда услышал паническое мычание одного из животных. Когда мужчина подбежал к корове, он увидел, как ее атакует детеныш медведя. Пастух попытался отбить корову и ударил медвежонка по голове палкой. После этого зверь впился ему в бедро.

Однако, испугавшись криков пастуха, медведь убежал в лес, а мужчина самостоятельно смог добраться до дома. Его госпитализировали с рваными ранами конечности.

Ранее медведь напал на жителя Биробиджана. Инцидент произошел 11 мая в лесном массиве неподалеку от поселка Кирга. Мужчина погиб, его тело обнаружено на месте происшествия со следами воздействия животного.

Также стало известно, что в американском Массачусетсе черный медведь вытащил из автомобиля попавшего в аварию 31-летнего мужчину и затащил в лес. По предварительным данным, мужчину во время инцидента частично выкинуло из автомобиля, спустя некоторое время его тело обнаружил медведь и поволок в лесополосу.

Следователи предполагают, что водитель не справился с управлением, несколько раз задел ограждение, после чего съехал с шоссе и врезался в деревья. В автомобиле, кроме него, никого не было.