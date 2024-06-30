Пассажиры сошедшего с рельсов поезда добрались в Новороссийск Пассажиры поезда Воркута — Новороссийск прибыли в пункт назначения

Фото: Северо-Западная транспортная/РИА Новости

Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми

Пассажиры и бригада поезда, который сошел с рельсов в Республике Коми 26 июня, добрались в Новороссийск, информирует Telegram-канал Kub Mash. Выживший проводник также рассказал каналу, что пассажирам попавшего в ДТП поезда пришлось по веревке из простыней спускаться на землю. Один из вагонов состава повис над рельсами.

По словам проводника, заклинившие двери открывали «всем миром». Некоторых пассажиров зажало.

Ранее проводник состава Михаил Омельченко заявил, что подумал об эвакуации людей в первую очередь. В сложной ситуации он сориентировался благодаря почти 20-летнему опыту работы спасателем и подготовка, которую в обязательном порядке проходят все проводники Федеральной пассажирской компании.

Поезд начал резко тормозить после резких толчков, поделился Омельченко. Проводник решил, что машинист пытался избежать столкновения. Сотрудник признался, тогда он не ощущал всего масштаба трагедии.

В Инте 29 июня простились с погибшими пассажирами поезда Воркута — Новороссийск. Тела жертв аварии отправили близким в российские регионы. Администрация представила кадры, на которых видно, как люди идут с цветами к стихийному мемориалу. Здесь установлена фотография 16-летней девушки, погибшей в результате схода состава с рельсов.