Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Сочи не долетели до пункта назначения «112»: пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Минводах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажирскому самолету рейса Санкт-Петербург — Сочи пришлось совершить аварийную посадку, информирует «112». По данным Telegram-канала, воздушное судно приземлилось в Минеральных Водах.

У Airbus, рейсом Санкт-Петербург — Сочи, произошла утечка топлива. Сейчас воздушное судно обследуют специалисты, — уточнили авторы публикации.

Информация о пострадавших пока не приводится. Детали происшествия выясняются.

В понедельник, 27 мая, стало известно, что пассажиры рейса Сочи — Стамбул не могут вылететь из аэропорта более 12 часов. Причина заключалась в неисправности двух самолетов. Вылета ожидали порядка 150 человек. Пассажиры жаловались, что авиакомпания «ИрАэро» не предоставила им питание. В пресс-службе авиаперевозчика не стали комментировать такую информацию.

По данным источника, рейс 5763 должен был отправиться в Турцию 26 мая в 19:00. Однако вылет сначала перенесли, после чего сообщили о технической неисправности воздушного судна. Вместо замены в аэропорт прибыл второй неисправный самолет.

Ранее автомобиль в петербургском аэропорту Пулково подрезал Ан-26. Самолет прибыл на стоянку. Сотрудник авиакомпании Nordwind выехал на своей машине на влетно-посадочную полосу перед воздушным судном. Самолет следовал рейсом Кострома — Санкт-Петербург.