Пассажиры поезда в Коми рассказали, как им удалось пережить ночь Baza: пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми разводили костры

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

Пассажиры поезда, который сошел с рельсов в Коми, 12 часов провели в неотапливаемых вагонах, сообщает Telegram-канал Baza. Им приходилось разводить костры, чтобы согреться. Кроме того, люди связывали простыни, чтобы выбраться из состава.

Так, одна из пассажиров Марина ехала из Воркуты вместе с тремя детьми, в том числе двухмесячным малышом. В ожидании помощи они провели в холодных вагонах целую ночь, также в них не было света. Около пяти утра часть пассажиров своим ходом выдвинулись в сторону Угольной.

Еще одна пассажирка Надежда также ехала из Воркуты, конечным пунктом должен был стать Сыктывкар, где она планировала лечиться. При сходе состава с рельсов женщина не получила травм, однако были и те, кому повезло меньше. Кто-то сломал руку, а одна пассажирка вылетела в окно, рассказала Надежда. Чтобы согреться, люди стали разводить огонь, матрасы использовали как средство защиты от разбросанного битого стекла.

Пассажирский поезд № 511 Воркута — Новороссийск сошел с рельсов на территории Республики Коми. Авария произошла в 18:12 мск 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. Движение поездов на участке приостановлено. ЧП случилось через 10 минут после отправления со станции Инта-1. Telegram-канал SHOT опубликовал список погибших — на тот момент их оказалось двое — и десяти тяжело пострадавших, которые были доставлены в больницы Сыктывкара, Воркуты и Инты. Позднее Telegram-канал Mash сообщил, что спасатели нашли тело третьего погибшего. По данным канала, его обнаружили после того, как срезали дверь в тамбур одного из вагонов.