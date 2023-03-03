Пассажиры подрались до инсульта в междугороднем автобусе под Петербургом Мужчину парализовало после драки с пассажиром автобуса в Ленинградской области

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Ленинградской области два пассажира автобусного междугороднего рейса Выборг — Светогорск подрались, после чего у одного из конфликтующих случился инсульт, передает 78.ru. Инцидент произошел поздно ночью, когда автобус уже приближался к конечному пункту.

Пострадавший впал в кому, а после у него парализовало правую сторону. Сейчас он не может ни говорить, ни писать.

Ранее под Ростовом собаки спасли хозяина, с которым отправились на охоту. Мужчина сутки пролежал в лесу до прихода спасателей. Все это время псы обогревали его на морозе, не давая погибнуть от переохлаждения. Одна из собак была ранена из-за драки с лесным хищником. Пенсионер из хутора Терновой уехал на охоту в Сулинское лесничество, а после перестал выходить на связь. Родственники забеспокоились и позвонили в Службу спасения. Пропавшего искали полицейские и спасатели.