Пассажиры не смогли улететь в Пермь после пяти часов ожидания рейса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиры не смогли улететь из Минеральных Вод в Пермь после пяти часов ожидания рейса без воды и еды, пишет Readovka.news. Авиакомпания отменила полет без объяснения причин.

По словам очевидцев, время рейса несколько раз меняли, а затем его окончательно отменили, сообщило издание. При этом, как утверждают пассажиры, сотрудник авиакомпании отказался делать отметку об отмене в посадочных талонах.

Из-за истечения сроков путевок в санатории пассажиры остались ночевать в аэропорту — среди них были пожилые люди и семьи с маленькими детьми. В итоге россиянам пришлось самостоятельно приобретать обратные билеты по возросшим ценам — до 50 тысяч рублей.

Ранее более 20 пассажиров рейса WZ-560 авиакомпании Red Wings застряли в аэропорту, поскольку им не хватило мест в самолете рейса из Тбилиси в Москву. Причиной стала замена воздушного судна на лайнер с меньшей вместимостью, о которой люди узнали только во время регистрации.