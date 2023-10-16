Пассажиры из Владивостока добрались до Читы с двумя вынужденными посадками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Пассажиры рейса Владивосток — Чита добрались до пункта назначения, заявили ТАСС в хабаровском аэропорту. Собеседники агентства уточнили, что самолет совершил по пути две вынужденные посадки, одна из которых была в Хабаровске.

В аэропорту Читы сообщили об успешном приземлении воздушного судна. Сотрудники отметили, что пассажиров доставил резервный борт авиакомпании «Якутия».

14 октября Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия» должен был совершить рейс Владивосток — Чита с 80 пассажирами на борту, но был вынужден повернуть обратно из-за неисправности левого двигателя. Спустя почти сутки около 40 из них отправились в Читу резервным бортом авиакомпании «Якутия», который приземлился в аэродроме Хабаровска из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя.

Накануне самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс из Мале в Москву, совершил экстренную посадку в Дубае (ОАЭ), потому что у одной из пассажирок случился инсульт. Перед посадкой экипаж лайнера дважды интересовался, есть ли среди пассажиров врачи, однако таковых не оказалось. После приземления на борт самолета поднялись медики и увезли женщину на коляске, затем самолет больше часа простоял на дозаправке, причем пассажирам не позволили покидать салон.