Пассажиру удалось заснять, как автобус перевернулся в Пермском крае

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Одному из пассажиров удалось заснять на телефон, как автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе в Пермском крае, кадры опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах видно, как мужчина сидит в транспорте, и в какой-то момент происходит авария.

После того как пострадавшему пассажиру удалось выбраться из автобуса, он также начал съемку на улице. На заднем плане можно заметить перевернувшееся транспортное средство.

Пассажирский автобус попал в ДТП на 164-м километре трассы Пермь — Березники. По данным СМИ, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего тот слетел в кювет. В результате происшествия, по предварительной информации, пострадали восемь человек. В беседе с NEWS.ru очевидица произошедшего рассказала, что погибших в результате ДТП нет.

Ранее два человека погибли в Алтайском крае в результате ДТП с участием пассажирского автобуса. Инцидент произошел поздним вечером 7 июня на Змеиногорском тракте. Прокуратура инициировала проверку. Автобус King Long, следовавший из Новосибирска в Усть-Каменогорск, и легковой автомобиль Mazda Demio столкнулись на трассе в Барнауле.

До этого в Новокузнецке пассажирский автобус «Волгабас» съехал с дороги и врезался в ограждение, судя по всему, наземный пешеходный переход. Проверку обстоятельств ДТП с автобусом на контроль взяла прокуратура Кемеровской области.