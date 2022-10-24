Пассажиру автобуса пообещали «сломать рыло» из-за куртки с логотипом NASA В Екатеринбурге пассажиры автобуса устроили драку из-за куртки с американским логотипом

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В Екатеринбурге в переполненном автобусе один из пассажиров устроил драку, угрожая другому «сломать рыло». Он набросился на оппонента с кулаками из-за того, что тот был одет в куртку с американской надписью NASA, похожей на логотип национального аэрокосмического агентства США, сообщает «КП-Екатеринбург». Видео происшествия было размещено в соцсетях.

На видеозаписи инцидента, размещённом 23 октября, запечатлен диалог между пассажирами, устроившими драку. Сначала мужчина спросил парня, на какой остановке он выходит, а потом стал возмущаться, почему молодой человек ответил ему нецензурно. После этого мужчина напал на парня, и завязалась драка, которую пришлось разнимать другим пассажирам, ставшим невольными очевидцами конфликта.

Администратор Telegram-канала пояснил в описании к видео со слов очевидца, что драку мужчина затеял с парнем из-за того, что ему не понравилась куртка с американской надписью NASA.

Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, в правоохранительные органы пока не поступало сообщений о драке в автобусе. При этом в полиции подчеркнули, что с заявлением пострадавший может обратиться в любое территориальное ОВД.

22 октября в подмосковном городе Краснознаменске у одного из кафе произошла массовая драка с поножовщиной, в результате которой погиб 31-летний местный житель, сообщала пресс-служба регионального Управления МВД. Еще двое участников конфликта получили колото-резаные ранения и были в срочном порядке госпитализированы. В настоящее время полиция устанавливает причины потасовки.