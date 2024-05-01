Пассажирский теплоход сел на мель вблизи Тольятти

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости

Пассажирский теплоход «Сергей Кучкин»

Пассажирский теплоход «Сергей Кучкин», следовавший в Нижний Новгород из Самары, сел на мель неподалеку от Тольятти, сообщает Telegram-канал Приволжской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, на борту судна находились 216 пассажиров и 96 членов экипажа. Судно пришлось снимать с мели с помощью буксира, оно направлено к причалу речного вокзала города.

По предварительным данным, 1 мая 2024 года около 16:25, пассажирский теплоход «Сергей Кучкин», выполняющий рейс по маршруту Самара — Нижний Новгород, сел на мель на выходе из шлюза № 22 на реке Волге, — говорится в сообщении.

Представители прокуратуры подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал, само пассажирское судно также не получило никаких повреждений. По факту произошедшего проводится проверка. В частности сотрудники ведомства намерены выяснить, как экипаж соблюдал требования безопасности судовождения. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.

Как сообщалось ранее, 13 апреля на реке Волге в Татарстане произошло столкновение двух грузовых паромов. Транспортная прокуратура республики проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.