Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц в Иркутске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в официальном Telegram-канале. По данному факту правоохранительные органы организовали проверку.

По предварительным данным, 2 августа 2023 года при разбеге самолета, выполнявшего рейс № 6329 сообщением «Иркутск — Якутск», произошло столкновение со стаей птиц, — сказано в заявлении.

В момент инцидента на борту воздушного судна находились 124 пассажира. Экипаж самолета принял решение прервать полет и вернуться на стоянку. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время проводится оценка технического состояния судна. Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности полетов, сообщили в пресс-службе.

Недавно пассажирский самолет авиакомпании «Сибирь» при выполнении рейса Новосибирск — Сургут вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. В это время на борту судна находились 78 человек, включая 13 детей. Сейчас самолет отстранен от полетов. По факту произошедшего проводится проверка. В результате инцидента пострадавших нет.