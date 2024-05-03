Пассажирский самолет повредил шасси во время посадки в Красноярске

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шасси пассажирского самолета Ан-74 получило повреждения после посадки в аэропорту Красноярска, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Инцидент произошел вечером в четверг, 2 мая, около 22:00 по местному времени (18:00 мск). Отмечается, что борт авиакомпании «ЮТэйр» осуществлял вахтовую перевозку по маршруту Диксон — Игарка — Красноярск.

Допущено повреждение пневматики шасси. По предварительным данным, на борту находилось 47 пассажиров. Воздушное судно от полета отстранено. Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются, — сказано в публикации.

В конце апреля у Boeing 767, совершавшего рейс из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, в воздухе сработал аварийный надувной трап, из-за чего самолет экстренно вернулся в аэропорт. Никто не пострадал. Уточняется, что на борту находились 176 пассажиров и семь членов экипажа. Людей пересадили на другое воздушное судно.

До этого пассажирский самолет авиакомпании Air France экстренно приземлился в Баку при перелете из Осаки в Париж. На борту лайнера находились 280 пассажиров. Представитель аэропорта объяснил, что было зафиксировано задымление в салоне самолета, из-за чего все аварийно-спасательные службы в бакинском аэропорту были приведены в готовность.