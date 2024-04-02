Пассажирский поезд въехал в грузовой состав под Красноярском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажирский и грузовой поезд столкнулись под Красноярском, сообщила пресс-служба местного Главного управления МЧС России. Никто не пострадал.

По предварительной информации пострадавших нет. Движение по данной ветке полностью остановлено. К месту следуют два восстановительных поезда. Привлечено: 24 человека, четыре единицы техники, от подразделений МЧС России шесть человек, две единицы техники, — отметили в ведомстве.

Ранее скорый поезд столкнулся с рейсовым автобусом в селе Берендеево Ярославской области. В результате происшествия погибли восемь человек — семь пассажиров и водитель. По словам главы Переславля-Залесского Дмитрия Зяблицкого, столкновение произошло на регулируемом переезде.

Очевидцы рассказали, что пассажиры видели приближающийся состав, однако никто из них не смог выйти — двери в общественном транспорте были заблокированы. В Сети появились кадры с места столкновения.

До этого в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги сообщили, что с рельсов сошли 12 порожних вагонов грузового поезда. При выезде с седьмого железнодорожного пути Уральского парка станции Бердяуш машинист тепловоза двигался на запрещенный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с грузовым составом.