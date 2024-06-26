Пассажирский поезд сошел с рельсов в Коми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший по маршруту Воркута — Новороссийск, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, девять вагонов опрокинулись и лежат на земле. Информация о количестве пострадавших пока не поступала.

ЧП произошло в 10 минутах езды от станции Инта. В РЖД подтвердили информацию о происшествии. К месту направлены оперативные службы, принимаются меры по оказанию помощи пассажирам.

Ранее в Красноярском крае на станции Рябинино электропоезд сбил 84-летнюю пенсионерку, которая пыталась перебежать пути. Машинист подал сигнал и экстренно затормозил, однако избежать ЧП не удалось. Пострадавшая скончалась до приезда скорой.

До этого в Шатковском округе Нижегородской области грузовой поезд сбил мопед. В результате происшествия погиб 17-летний подросток. Мальчик выехал на переезд Поя — Шатки перед стремительно приближающемся поездом. Водитель успел нажать на кнопку экстренного торможения, однако столкновения избежать не удалось.

В Бурятии локомотив задавил сотрудницу Гусиноозерской тепловой электростанции. На опубликованных в Сети кадрах видно, как 24-летняя девушка-охранник не торопясь открывает ворота для приближающегося локомотива. Она не успела отворить левую дверцу, и поезд наехал на нее. От полученных ран девушка скончалась.