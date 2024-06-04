Пассажирский поезд остановили из-за угрозы минирования В Приморском крае эвакуировали пассажиров поезда из-за сообщения о минировании

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажирский поезд, следовавший из Москвы во Владивосток, остановили на станции Ружино в Приморском крае из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили РИА Новости в Управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Из-за возникшей угрозы были эвакуированы 316 пассажиров.

Поступило сообщение о минировании пассажирского поезда Москва — Владивосток от неизвестного, в связи с чем он остановлен на станции Ружино в Приморском крае. Эвакуировано 316 пассажиров поезда, — заявили в ведомстве.

К станции Ружино прибыли сотрудники транспортной полиции. В настоящее время они осматривают поезд на наличие опасных предметов.

Ранее СМИ сообщали об эвакуации граждан и персонала автовокзала в Кемерово после сообщения о минировании. В здании провели проверку. Уточнялось, что из-за произошедшего многие пассажиры опоздали на рейсы.

До этого в Москве эвакуировали торгово-развлекательный центр Columbus, расположенный на юге столицы неподалеку от станции метро «Пражская» в районе Чертаново. На опубликованных СМИ кадрах можно заметить большое скопление людей на улице. Причина эвакуации граждан из ТРЦ не уточнялась.