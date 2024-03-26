Пассажирский Boeing запросил экстренную посадку в Чите Летевший в Благовещенск Boeing готовится к экстренной посадке в Чите

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Пассажирский самолет Boeing, следовавший рейсом Красноярск — Благовещенск, готовится к экстренному приземлению в аэропорту города Чита, передает ТАСС со ссылкой на авиационные службы. В настоящий момент борт идет на снижение.

Boeing 737 на пути следования из Красноярска в Благовещенск запросил экстренную посадку в Чите, — говорится в сообщении.

Согласно информации мониторингового сервиса Flightradar, самолет находится в воздухе уже более двух с половиной часов. До Благовещенска ему оставалось около получаса пути.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 авиакомпании «Россия», следовавший рейсом из Красноярска в Благовещенск, случайно залетел в Китай на высоте менее 900 метров. Он тянул время перед посадкой. «Авиационный инцидент», как его назвали в Росавиации, произошел накануне в 09:42 мск.

Ранее стало известно, что исполнительный директор Boeing Co. Дэйв Кэлхун уйдет в отставку в конце 2024 года. Возможной причиной отставки Кэлхуна стали многочисленные скандалы с самолетами компании, поставившие под сомнение их надежность. В начале января у нового самолета Boeing 737 Max 9 во время набора высоты отвалилась панель аварийного выхода.