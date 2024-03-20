Пассажирский автобус врезался в здание автовокзала в Дмитрове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водитель автобуса в подмосковном Дмитрове врезался в здание автовокзала, сообщил Telegram-канал «МК: срочные новости». Пассажиров в транспорте в момент аварии не было.

На опубликованных каналом фотографиях видно, что автобус врезался в стену здания, но не пробил ее. У транспортного средства выбиты окна со стороны водителя. О подробностях происшествия и пострадавших сообщений нет.

Ранее пять человек погибли в результате столкновения двух грузовиков и одного легкового автомобиля в Омской области. Авария произошла на 565-м километре трассы Тюмень — Омск. Среди погибших один ребенок. Также три человека пострадали. По предварительным данным следствия, причиной ДТП мог стать разрыв переднего колеса одного из грузовиков. Согласно другой версии, водитель Toyota не убедился в безопасности поворота, из-за чего и произошла авария.

До этого семь человек пострадали при столкновении легковушки с грузовиком в Свердловской области. ДТП произошло на 78-м километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень в Богдановичском районе. Среди пострадавших водитель и шесть пассажиров легкового автомобиля, двое из которых несовершеннолетние. Водитель Toyota не убедился в безопасности поворота, из-за чего и произошла авария.