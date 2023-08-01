Пассажирский автобус в ДНР обстреляли кассетными боеприпасами Глава Макеевки Ключаров: ВСУ обстреляли пассажирский автобус кассетными боеприпасами

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Пассажирский автобус Макеевка — Ясиноватая в ДНР попал под обстрел со стороны ВСУ, cообщил в Telegram-канале глава администрации Макеевки Владислав Ключаров. По данным местных властей, в ходе обстрела применялись кассетные боеприпасы.

Автобус № 34 следованием Макеевка — Ясиноватая попал под обстрел. Автобус получил повреждения кассетными боеприпасами. Движение по данному маршруту остановлено, — написал мэр.

1 августа глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что село Елизаветовка Глушковского района подверглось обстрелу со стороны Украины. По его словам, было зафиксировано 10 прилетов: повреждены два домовладения и машина.

До этого Старовойт заявил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины поселка Теткино Глушковского района. По его словам, зафиксировано пять прилетов снарядов. Старовойт добавил, что также под обстрел попал поселок Краснооктябрьский. Из-за повреждения линии электропередачи населённый пункт обесточен.

13 июля в Суджанском районе Курской области пограничники при помощи средств радиоэлектронной борьбы приземлили украинский беспилотник со взрывчаткой. По словам губернатора региона, при столкновении с землей дрон взорвался. Обошлось без жертв и разрушений.