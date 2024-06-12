Пассажирский автобус слетел в кювет в Пермском крае «112»: в Пермском крае произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажирский автобус попал в ДТП на 164-м километре трассы Пермь — Березники, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего тот слетел в кювет. В результате происшествия пострадали восемь человек.

По нашим данным, в автобусе находился 41 человек, из них 8 пострадали, — говорится в сообщении канала.

В подмосковном Подольске ранее сгорел дотла пассажирский автобус. На распространенном в Сети видео видно, как догорал корпус транспорта, также заметен густой дым. Отмечается, что автобус загорелся на Большой Серпуховской улице. Транспортное средство следовало без пассажиров в автобусный парк. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные ликвидировали огонь.

10 июня на 12-м километре трассы Осиновая Роща — Магистральная во Всеволожском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Авария унесла жизнь женщины, которая управляла автомобилем Kia. Погибшей был 51 год. Также в результате аварии пострадали еще двое. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося. Предполагается, что причиной трагедии стала ошибка со стороны погибшей женщины, не справившейся с управлением и вылетевшей на полосу встречного движения.