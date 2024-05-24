Пассажирский автобус сгорел дотла в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В подмосковном Подольске пассажирский автобус сгорел дотла, кадры опубликовал Telegram-канал «Москва онлайн». На видеозаписи видно, как догорает корпус транспорта, также можно заметить густой дым.

По информации РЕН ТВ, автобус загорелся на улице Большая Серпуховская. Телеканал сообщает, что он ехал без пассажиров в автобусный парк. Информации о пострадавших не поступало, к настоящему моменту огонь уже ликвидирован.

Ранее автобус задымился на Парашютной улице в Санкт-Петербурге, соответствующее видео появилось в Сети 14 мая. Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, на запись попал пар, который появился из-за неисправности системы охлаждения.

В тот же день в Москве на внутренней стороне 33-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) 14 мая загорелся автомобиль. На месте работали оперативные службы города, движение в районе происшествия было затруднено.

До этого в Архангельске потушили пожар на верхней палубе теплохода «Ломоносов», находящегося на ремонте на территории Архангельской ремонтно-эксплуатационной базы флота. Судно находилось в сухом доке, возгоранию присваивали ранг № 2.