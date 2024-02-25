Пассажирский автобус превысил скорость и вылетел в кювет в Татарстане Прокуратура Татарстана: 40 человек пострадали в аварии с пассажирским автобусом

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Авария с участием пассажирского автобуса произошла на трассе Чистополь — Нижнекамск в Татарстане, сообщила региональная прокуратура. По предварительной информации, водитель превысил скорость и вылетел в кювет. В момент аварии в транспорте находились 40 человек, их осмотрели сотрудники скорой помощи, никто не пострадал.

Предварительно, сегодня около 15:30 на трассе Чистополь — Нижнекамск 58-летний водитель автобуса Hyundai превысил скорость и вылетел в кювет. В салоне автобуса, следовавшего по маршруту пгт Кам. Поляны — г. Нижнекамск, находились 40 пассажиров — они осмотрены медиками бригады скорой медицинской помощи, пострадавших нет, все убыли на попутных транспортных средствах, — говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства случившегося. На место происшествия прибыл первый зампрокурора Нижнекамска Рустем Хазипов.

Ранее в Ленинском районе Саратова на пересечении улиц Антонова с Топольчанской автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями, а после протаранил остановку. В результате происшествия никто не пострадал.