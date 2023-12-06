Пассажирский автобус полностью сгорел на трассе в Томске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский автобус внезапно загорелся на трассе, проходящей через Томск, сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, в результате пожара автобус полностью выгорел. Представители регионального управления МЧС России подчеркивают, что в ходе пожара никто не пострадал. Специалисты проводят проверку по факту случившегося и устанавливают причины пожара.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что в момент возгорания автобус стоял около остановки. Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно потушили возгорание, на это ушло около 10 минут. Позднее стало известно, что от автобуса остался лишь обугленный остов. Причины возгорания остаются неизвестными.

Ранее в Астрахани загорелся легковой автомобиль ВАЗ стоимостью 190 тысяч рублей. Спасатели предположили, что пожар мог возникнуть в результате поджога. Эту версию подтвердила следственно-оперативная группа. Сотрудниками полиции был задержан местный житель, который объяснил, что он поджег автомобиль, чтобы отомстить водителю. Задержанный мужчина ранее был судим за уничтожение чужого имущества и особо тяжкое преступление. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.