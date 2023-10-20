Пассажиров экстренно севшего в Новосибирске лайнера отправили в Томск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажиров лайнера S7, который экстренно приземлился ранее в Новосибирске, отправили в Томск резервным бортом, сообщили ТАСС в пресс-службе авиагавани Толмачево. Они покинули терминал в 06:22 мск.

[Пассажиры рейса] в 10:22 [06:22 мск] улетели резервным бортом [в Томск], — сообщили в пресс-службе.

Рейс Москва — Томск был прерван из-за отказа у самолета одного из двигателей. Boieng 737 совершил вынужденную посадку в Толмачево. На борту находились 165 пассажиров. Во время экстренной посадки никто не пострадал. Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

19 октября самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь из подмосковного Жуковского в Таджикистан, отстранили от полетов из-за неисправности за несколько минут до отправления. Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщал, что на судне выявили неисправность автомата тяги.

В середине сентября самолет Airbus 320 авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно сел прямо на поле. На борту был 161 пассажир. Причиной случившегося стал отказ гидросистемы. Долететь до запасного аэродрома в Новосибирске не хватало топлива.