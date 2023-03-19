Пассажиров «Аэрофлота» пообещали вывезти из Сочи 20 марта

Авиакомпания «Аэрофлот» 20 марта вывезет из Сочи пассажиров рейсов, отмененных ранее из-за неблагоприятных метеоусловий, передает ТАСС со ссылкой на сообщение перевозчика. Ранее компания сообщила об отмене собственных рейсов в Сочи и в обратном направлении, которые были запланированы на 19 и 20 марта, в связи с непогодой в районе воздушной гавани. Экипажи не могли совершать посадку в сочинском аэропорту из-за тумана и плохой видимости.

20 марта «Аэрофлот» выполнит рейсы для вывоза пассажиров рейсов, отмененных из-за неблагоприятных метеоусловий, — сообщили в авиакомпании.

Ранее пассажир рейса «Победы» Сочи — Москва рассказал, что самолет задержали более чем на 35 часов. Мужчина сообщил, что ему и другим пассажирам, застрявшим в Сочи, не предоставляли никакой информации и не давали воды, а представители лоукостера лишь разводили руками.

Утром 19 марта из-за тумана в аэропорту Сочи были отменены и задержаны около 100 рейсов. Во второй половине в воздушной гавани сообщили, что после улучшения метеоусловий в аэропорту совершили посадку 22 борта, в том числе с запасных аэродромов. По поводу гостиниц и питания пассажирам задержанных рейсов посоветовали обращаться к представителям авиакомпаний.