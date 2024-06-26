Пассажирка вылетевшего с парковки в Краснодаре авто была в положении Baza: пассажирка вылетевшего с парковки в Краснодаре BMW была беременна

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажирка автомобиля BMW, который упал с третьего этажа парковки торгового центра в Краснодаре, оказалась беременной, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, идентификация погибших в результате падения машины с третьего этажа паркинга была проведена следователями.

По данным Baza, в аварии погибли 37-летний Рафаэль, 37-летняя Екатерина и ее 10-летний сын. Оказалось также, что женщина была на четвертом месяце беременности.

По версии следователей, мужчина специально увеличил скорость, пробил ограждение и упал с парковки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Предварительно известно, что причиной такого поступка мужчины стал внезапный конфликт с женщиной. Кроме того, как указал канал, Рафаэль даже не попытался затормозить — на полу не обнаружено никаких следов тормозного пути.

До этого появилось видео последних секунд перед падением иномарки с третьего этажа крытой парковки торгово-развлекательного центра «Галерея» в Краснодаре. На кадрах видно, как BMW на высокой скорости несется по паркингу, пробивает стену и падает вниз. Машина перевернулась в воздухе и упала на крышу. Пострадавшие скончались на месте от полученных травм.