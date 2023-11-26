Пассажирка устроила ссору с кондуктором из-за оплаты проезда в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кондуктор выставила из автобуса жительницу Новосибирска с двумя детьми, потому что у дочери пассажирки не сработала транспортная карта, пишет NGS.ru. Женщина отказалась оплатить проезд ребенка, объяснив это тем, что школьникам разрешили совершать до трех безбилетных поездок на общественном транспорте.

Инцидент произошел в автобусе № 3. По словам пострадавшей женщины, она ехала вместе с двумя детьми, транспортная карта старшей дочери не сработала, поэтому проезд не был оплачен. Пассажирка не стала покупать билет с помощью другой карты, после чего работница автобуса выгнала ее с детьми из транспорта.

У представителей перевозчика другая версия произошедшего. По словам диспетчера, жительницу Новосибирска никто не выгонял.

Ей предлагают всё же рассчитаться, но другой картой, так как родитель. Она говорит, что есть решение мэрии, по которому, если у ребенка нет денег на карте, то его должны провозить бесплатно. На это — ей: «Какой раз она не может рассчитаться? Первый или второй? Вы-то мама. Рассчитывайтесь за нее». Она отвечает: «Нет, рассчитываться я не буду, я лучше выйду». И на Плехановской остановке они вышли, — отметили в транспортной компании.

Ранее кондуктор высадила из автобуса в метель саратовскую школьницу, заставив ее трижды оплатить проезд. Девочка прикладывала банковскую карту к терминалу, но оплата не проходила, потом выяснилось, что деньги списались три раза.