В Туле пассажирка поезда заподозрила попутчицу в шпионаже в пользу Украины Пассажирка поезда в Туле донесла на другую, приняв ее за шпионку с Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажирка поезда в Туле обратилась в полицию с доносом на свою попутчицу, посчитав, что та является украинской шпионкой, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня». Первой показалось, что женщина снимает объекты инфраструктуры для передачи материалов Украине.

По данным канала, поезд следовал из Белгорода в Москву. По прибытии на станцию в Туле 64-летняя пассажирка обратила внимание, как ее попутчица осуществляла съемку на смартфон. Она обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что подозревает ту женщину в шпионаже в пользу Украины.

Приехавшие на место сотрудники ФСБ допросили 59-летнюю подозреваемую. Они выяснили, что та является гражданкой Украины, но имеет ВНЖ в Белгородской области. Пассажирка объяснила, что снимает природу и станцию, а не железнодорожные объекты.

Силовики не стали у нее изымать технику и отпустили.

Ранее суд вынес приговор гражданину Украины Александру Бобровицкому за подготовку теракта на объекте транспортной или промышленной инфраструктуры в Брянской области. Он приговорен к 12 годам лишения свободы. Треть этого срока проведет в тюрьме, а оставшуюся часть наказания будет отбывать в колонии. Кроме того, Боровицкому назначен штраф в размере 550 тысяч рублей.