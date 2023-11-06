Пассажирка автобуса погибла в ДТП с грузовиком в Кемерово

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу

Один человек погиб еще пятеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести после дорожно-транспортного происшествия в Кемерово, сообщили в пресс-службе регионального МВД. Они находились в автобусе ПАЗ, который столкнулся с грузовиком на улице Волгоградской утром 6 ноября.

В автобусе находились девять работников местного предприятия. В результате аварии 53-летняя пассажирка ПАЗ скончалась в медицинском учреждении. С травмами различной степени тяжести в больницу доставлены пять пассажиров, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, грузовик не предоставил преимущество в движении автобусу при выезде с прилегающей территории. После столкновения ПАЗ опрокинулся. Как отмечается, водители обоих транспортных средств не пострадали.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновнику ДТП грозит до пяти лет лишения свободы.

Накануне в результате столкновения автобуса и автомобиля «Лада Приора» в Красноярске погибли три человека. Еще один человек пострадал. Инцидент произошел рано утром на улице Чернышевского. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.