Пассажирам рейса Пхукет — Санкт-Петербург не отдали багаж в Пулково Пассажирам рейса Пхукет — Санкт-Петербург не дали багаж в Пулково из-за ветра

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Не все пассажиры рейса Пхукет — Санкт-Петербург получили свой багаж по прилете в Пулково, передает Telegram-канал РЕН ТВ. В компании-перевозчике «Аэрофлоте» пояснили, что из-за сильного встречного ветра было принято решение об ограничении коммерческой загрузки багажа.

Некоторым гражданам все же повезло отправиться домой со своими чемоданом. Представительство пообещало остальным организовать развоз клади по адресам.

Ранее стало известно, что домашние животные и птицы теперь могут путешествовать на рейсах авиакомпаний «Аэрофлота» и «России» с хозяевами, занимая соседнее пассажирское кресло на постоянной основе. Сервис был успешно протестирован и пользовался спросом у пассажиров во время тестового периода.

До этого турецкая авиакомпания Turkish Airlines после ряда инцидентов с отказом в допуске россиян и граждан других стран на рейсы в Южную Америку сократила список обоснований для отказа. Раньше пассажиры обязаны были иметь обратный билет, оплаченную бронь отеля на весь период поездки, а пересадка не должна была быть дольше 24 часов. При этом во въезде в страну могут отказать «пассажирам, посещающим страну на длительный период, но не имеющим с собой багаж».