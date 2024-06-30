Пассажирам из Сочи пришлось более часа ждать вылета в душном самолете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирам из Сочи пришлось более часа ждать вылета в духоте в самолете, пишет Telegram-канал «Сочи с огоньком». По его данным, инцидент произошел в авиалайнере компании «ИрАэро». После того как пассажиры заняли свои места и ждали вылета по расписанию, бортпроводники объявили, что «самолет не заводится».

Как сообщает канал, в результате неисправности двигателей салон самолета превратился в парилку. Через полтора часа пассажиров эвакуировали из самолета и перевезли автобусом обратно в аэропорт.

Ранее пьяный пассажир устроил дебош на борту рейса Москва — Новосибирск и задержал вылет из Домодедово. Мужчина набросился с кулаками на стюардессу. Путешественник авиакомпании S7 сначала хотел, чтобы его отвели в туалет, потом начал ругаться и требовать пересадки на другое, более удобное место. После вежливого отказа он набросился на бортпроводницу.

До этого пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр», следовавший из Сургута в Москву, совершил экстренную посадку в Перми. Поводом стало неадекватное поведение одного из пассажиров, который, предположительно, принял наркотики. Мужчина на борту самолета принял неизвестное вещество, после чего стал плеваться в других пассажиров.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.