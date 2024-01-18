Пассажира со спущенными штанами после приставаний выпихнули из маршрутки СКР: в Петербурге проверят данные о приставании мужчины к пассажиркам маршрутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о возможных действиях сексуального характера в маршрутном такси в Невском районе Санкт-Петербурга 16 января будет проверена, сообщили в региональном СК РФ. Правоохранители просят сообщить любые данные, если кто-либо столкнулся с такой ситуацией в эту дату. Речь идет о дистанции от метро «Проспект Большевиков» до поселка Янино Всеволожского района Ленинградской области.

Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка по факту размещения в публичном пространстве информации о возможном преступлении сексуального характера, совершенном неустановленным мужчиной азиатской внешности 16 января 2024 года около 17 часов в маршрутном такси, следующем от станции метро «Проспект Большевиков» до поселка Янино Всеволожского района Ленинградской области, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По словам одной из присутствовавших в салоне женщин, мужчина был выкинут на улицу со спущенными штанами, пишет «Фонтанка». Сообщается, что было сделано его фото, а ранее его уже запомнили в Янино.

Ранее в Москве пристававший к женщинам посетитель одного из ночных клубов откусил палец охраннику. Инцидент произошел, когда молодого человека в очередной раз попросили покинуть заведение. За вечер юношу трижды выводили из клуба. Первые два раза прошли без инцидентов, однако в третий раз завязался конфликт, когда он и лишил зубами оппонента части верней конечности.