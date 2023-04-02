Пассажир «Жигулей» поджег авто собутыльника после встречи с гаишниками В Ленобласти пассажир «Жигулей» поджег авто, в котором ехал

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В Ленинградской области 23-летний пассажир «Жигулей» попытался поджечь автомобиль после того, как его с другом остановили сотрудники ГИБДД, сообщает в Telegram портал 78.ru. По информации канала, водитель находился в нетрезвом состоянии, из-за чего гаишники и остановили авто. Оба мужчины были задержаны.

Инцидент произошел 31 марта в Кингисеппском районе Ленобласти. По данным 78.ru, в «Жигулях» находились двое пьяных человек — 20-летний безработный водитель и 23-летний слесарь. После того как сотрудники ГИБДД остановили авто и пообщались с водителем, пассажир вышел из машины, достал из багажника бутылку с зажигательной смесью, облил ею «Жигули», после чего поджег транспортное средство. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении ущерба.

Ранее в Оренбурге школьники подожгли два автомобиля заместителя директора учебного заведения. По информации Mash, сотрудники полиции взялись за поиски злоумышленников среди учеников, сейчас проходят допросы.