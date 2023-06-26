Пассажир вышел из автобуса на полном ходу и попал на видео Житель Архангельска вышел из автобуса на полном ходу

Фото: УМВД РФ

В Архангельске пассажир вышел из ехавшего на полной скорости автобуса, сообщает пресс-служба городского управления ГИБДД во «ВКонтакте». Как рассказали в ведомстве, пострадавший получил множественные травмы, после падения он был доставлен в больницу. В Сети были опубликованы кадры с инцидентом.

По данным Telegram-канала Baza, водитель автобуса признался, что закрывал двери и не заметил их неисправности. Также он не заметил и выпавшего из салона автобуса мужчину. По словам водителя, никто из пассажиров ему об этом не сказал.

Ранее в Керчи 12-летний мальчик выпал из движущегося автобуса. В результате происшествия ребенок получил травмы и был госпитализирован.

До этого жительница Фрунзенского района Санкт-Петербурга сломала пять ребер во время резкого торможения автобуса. Женщина упала и получила травмы, ударившись о поручень. Пострадавшая была госпитализирована в НИИ им. Джанелидзе. После того как пассажирка пришла в себя, она написала заявление в полицию.