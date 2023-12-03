Пассажир устроил салют с крыши лимузина на проезжей части в Петрозаводске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Петрозаводска запустил салют с крыши лимузина посреди проезжей части, пишет издание «Петрозаводск говорит». Сообщается, что мужчина был пьян и направлял фейерверк на людей.

2 декабря в 20:32 остановился на аварийке лимузин, из заднего окна вылез пьяный пассажир, залез на крышу и запустил салют прямо с крыши лимузина, направляя его в людей, — рассказал очевидец.

Инцидент произошел на пересечении улиц Чкалова и Чапаева. Отмечается, что горожанам такой «праздник» не понравился. Многим водителям пришлось объезжать лимузин, который остановился на светофоре. Машина с выпившим пассажиром тронулась с места только после того, как закончились залпы салюта.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали молодых людей, которые стреляли на свадьбе в подмосковном Пушкино. Позже было опубликовано видео с праздничного мероприятия, которое проходило 10 ноября. На кадрах видно, что жених, невеста и их гость несколько раз стреляют в воздух. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого конфликт, после которого началась стрельба у ресторана, произошел в центре Москвы, его зафиксировала камера видеонаблюдения. На почти трехминутной записи видны и драка, и стрельба из травматического оружия.