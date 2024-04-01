Пассажир сообщил о бомбе и задержал вылет самолета из Иркутска в Читу

Пассажир сообщил о бомбе на борту и задержал вылет самолета из Иркутска в Читу, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «ИрАэро». Как уточнили в компании, мужчина 1989 года рождения вел себя некорректно, а на замечание проводника заявил, что провозит в багаже взрывное устройство.

1 апреля на борту самолета рейса РД-105 один из пассажиров 1989 года рождения заявил, что перевозит взрывное устройство. Во время посадки мужчина вел себя некорректно, ему сделал замечание наш бортпроводник. В ответ дебошир заявил, что перевозит в багаже бомбу, — рассказали в пресс-службе.

Самолет РД-105 должен был следовать по маршруту Иркутск — Чита — Благовещенск — Владивосток. Вылет пришлось задержать на 3,5 часа — был произведен повторный досмотр багажа. На борту находилось 93 пассажира, на время проверки всем им пришлось покинуть самолет. Мужчину, сообщившего о взрывном устройстве, сняли с рейса и передали полиции. В авиакомпании добавили, что это первый подобный случай с начала 2024 года.

Пассажир самолета, следующего рейсом Мурманск — Москва, ранее в шутку рассказал бортпроводнику, что в его рюкзаке находится бомба. Мужчину задержали, однако ничего подозрительного в сумке не нашли. Инцидент произошел в самолете авиакомпании «Смартавиа».