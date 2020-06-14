Пассажир S7 рассказал о столкновении самолётов в Пулково

https://static.news.ru/photo/eaf0b220-ae48-11ea-886b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из пассажиров столкнувшихся в Пулково самолётов рассказал, что взлёт проходил как обычно. Он признался, что начинал засыпать, когда почувствовал резкое торможение.

Я даже сразу не понял. Так, ничего особенного. Это случилось перед поворотом на взлётную полосу, — поделился пассажир самолета в беседе с «360».

Он отметил, что паники на борту не было.

Инцидент произошёл в 12:50 на лётном поле. Boeing 737-800 S7 Airlines при рулении зацепил крылом Airbus 320 «Уральских авиалиний». Рейсы должны были вылететь в Иркутск и Калининград.

В результате никто не пострадал, но пассажиров пришлось высадить. Они полетят на других лайнерах.

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Её предметом является соблюдение прав пассажиров и законодательства о безопасности полётов, писал NEWS.ru.