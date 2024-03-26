Пассажир рейса Мурманск — Москва зря заявил о бомбе в рюкзаке Пассажир самолета был задержан после слов о бомбе в рюкзаке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажир самолета, следующего рейсом Мурманск — Москва, в шутку рассказал бортпроводнику, что в его рюкзаке находится бомба, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Мужчину задержали, однако ничего подозрительного в сумке не нашли. Инцидент произошел в самолете авиакомпании «Смартавиа».

Пассажир сообщил о бомбе в рюкзаке, он был задержан, борт осмотрели, ничего подозрительного не нашли, — сообщил источник.

Из-за происшествия самолет пришлось задержать на 2,5 часа. За это время сотрудники провели все необходимые работы, в том числе эвакуировали пассажиров и осмотрели воздушное судно. В аэропорту уточнили, что правоохранительные органы совместно со «Смартавиа» и персоналом воздушной гавани «слаженно отработали данную ситуацию».

Ранее полицейские задержали мужчину, который заявил о бомбе в ТЦ «Лондон Молл» в Невском районе Санкт-Петербурга. Молодой человек не смог объяснить свои мотивы, как и ответить на вопросы о том, где бомба и есть ли она вообще. Позднее стало известно, что о бомбе заявил 18-летний студент Политехнического университета. Он приехал на учебу из Татарстана.