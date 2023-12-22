Принятый за покойника пассажир рейса в Благовещенск оказался жив

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятый за покойника пассажир рейса Екатеринбург — Благовещенск оказался жив, сообщает Telegram-канал «112». После экстренной посадки в Сургуте он внезапно пришел в себя.

Как сообщалось, спустя примерно час полета 45-летнему маломобильному мужчине без ног стало плохо: у него упало давление, он стал задыхаться. В итоге командир лайнера посадил лайнер в Сургуте. Поднявшиеся на борт медики поначалу констатировали смерть пассажира, но он внезапно очнулся, его госпитализировали.

Ранее в Перми экстренно приземлился самолет, который летел из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. По словам очевидцев, борт выполнил внеплановую посадку, чтобы оказать медицинскую помощь онкобольному пассажиру.

Также сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Nordwind Airlines, выполнявший рейс N4-555 Москва — Варадеро (Куба), получил разрешение на полет через воздушное пространство Норвегии. В Осло приняли такое решение из-за чрезвычайной ситуации на лайнере — пассажиру стало плохо. Однако разрешения на посадку не дали.

Власти Норвегии запретили совершить посадку в аэропорту российскому самолету Nordwind Airlines с умирающим мужчиной на борту. Воздушное судно было вынуждено вернуться в Москву, там оно приземлилось в аэропорту Шереметьево. Пассажира сразу отправили в больницу.