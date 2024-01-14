Пассажир погиб в ДТП с пьяным водителем Toyota и КамАЗом под Новосибирском

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области, где Toyota Camry врезалась в КамАЗ, сообщила пресс-служба ГИБДД региона. Один человек погиб, еще двое госпитализированы. У водителя легковушки нашли алкоголь в крови.

14 января около 01:10 мужчина 1986 года рождения в состоянии алкогольного опьянения (550 промилле), управляя автомобилем Toyota Camry, двигался по трассе Р-254 «Иртыш» со стороны города Новосибирска, не справившись с управлением, на 1439-м км автодороги столкнулся с попутным автомобилем КамАЗ, — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате аварии пассажир Toyota скончался, водитель и пассажир получили травмы, их личности и возраст устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю может грозить лишение свободы на срок от пяти до 12 лет. Обстоятельств ДТП выясняются.

Ранее в Свердловской области один человек погиб и еще четверо пострадали в аварии с участием маршрутки и грузовика. ДТП произошло на трассе Пермь — Екатеринбург.

В начале недели в Нижегородской области на трассе M-11 «Нева» произошло массовое ДТП с участием почти 50 автомобилей. Авария унесла жизни четырех человек, в том числе ребенка.