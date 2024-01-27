Пассажир петербургского метро напал на контролера с электрошокером

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Пассажир метро в Санкт-Петербурге напал на контролера с электрошокером, пишет «Фонтанка». Сотрудник метрополитена увидел, как мужчина проскочил через турникет, и пытался остановить безбилетника. Мужчина применил орудие и скрылся.

По данным издания, 52-летний пострадавший обратился в полицию накануне. По его словам, инцидент произошел утром на станции «Улица Дыбенко». Нападавшего ищут, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее в Перми при выявлении на транспорте безбилетных пассажиров за 2023 год нашли восьмерых фигурантов федерального розыска. Личности «зайцев» устанавливали в том случае, если они не желали называть свои данные для заполнения акта о нарушении.

До этого бородатый мужчина ударом ноги вдребезги разбил пластиковую створку турникета на выходе со станции столичного метро «Народное Ополчение», после того как ему не удалось бесплатно спуститься на платформу. Благодаря камерам видеонаблюдения личность нарушителя установлена, ему грозит уголовная ответственность.

Перед этим камеры наблюдения в метрополитене Санкт-Петербурга запечатлели нападение женщины с канцелярским ножом на пассажира. Она полоснула мужчину лезвием по голове, в результате чего у него разошлась кожа в височной области и началось обильное кровотечение. Врачи наложили пострадавшему шесть швов, его здоровью ничто не угрожает.