Пассажир микроавтобуса погиб при атаке дрона ВСУ Сальдо: один человек погиб при атаке дрона ВСУ на микроавтобус под Херсоном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали микроавтобус с гражданскими людьми в селе Раденск Алешкинского муниципального округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, один человек погиб, есть раненые.

Сегодня утром в селе Раденск Алешкинского муниципального округа украинские нацисты направили беспилотник на микроавтобус с гражданскими людьми, приехавшими из Скадовского района на работу по уборке клубники. В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь, — уточнил Сальдо.

Ранее украинские военные нанесли удар по Скадовску с применением дальнобойных ракет HIMARS, часть жителей остались без света и воды. По словам Сальдо, системам ПВО удалось сбить две из трех ракет, выпущенных по населенному пункту. Губернатор уточнил, что ракета взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей. В результате минимум 11 человек пострадали.

На днях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали село Новая Наумовка Белгородского района с помощью дронов-камикадзе. По данным главы региона, в результате погиб мужчина, который с другом приехал копать огород. Второй белгородец получил ранение.