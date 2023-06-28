Пассажир метро в Петербурге упал на пути

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пассажир метро в Санкт-Петербурге упал на пути, сообщает пресс-служба метрополитена Северной столицы. Станцию метро «Площадь Восстания» временно закрыли. О приостановке движения горожане начали сообщать около 14:00, восстановили его в 15:12.

Движение на Линии 1 (красной ветке. — NEWS.ru) осуществляется с увеличенными интервалами из-за падения пассажира на путь на станции «Площадь Ленина», — говорится в сообщении.

Пассажир жив, спасатели помогли ему подняться с рельсов, но о его состоянии ничего не известно.

В начале июня в метро Москвы произошел сбой из-за человека на путях. В связи с инцидентом не было движения на участке фиолетовой ветки от «Таганской» до «Выхино», поезда в обратном направлении следовали с задержками.

В мае на Кольцевой линии метро в Москве на станции «Белорусская» пьяный мужчина упал на пути и выжил после того, как ему на помощь пришел другой пассажир, спрыгнувший на рельсы и начавший сигнализировать машинисту приближающегося поезда, чтобы тот остановился. Пострадавшего госпитализировали.