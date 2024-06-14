Пассажир катера в Пскове упал за борт и пропал Прокуратура: в Пскове ищут пассажира катера, выпавшего за борт в реку Великую

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Пассажир катера, проходившего по реке Великая у Ольгинского моста в Пскове, упал за борт, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. Там уточнили, что человека в настоящий момент ищут.

По предварительным данным, 13 июня около 18 часов пассажир катера «Проект 102 Б» выпал за борт при движении по реке у Ольгинского моста. Организованы его поиски, — говорится в заявлении.

Надзорное ведомство организовало проверку. В ходе экспертизы будут проанализировано исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

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