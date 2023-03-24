Разъяренный пассажир влепил пощечину таможеннику в Пулково из-за денег Пассажир аэропорта Пулково ударил таможенника из-за незадекларированных денег

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Сотрудник таможенной службы РФ осуществляет осмотр багажа с помощью монитора багажного сканера (интроскопа) на таможенном контроле в международном аэропорту

Пассажир из Дубая напал на сотрудника таможенной службы в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково, передает Telegram-канал Mash. Агрессивная реакция мужчины последовала из-за досмотра его багажа и спрятанных там денег. В Сети появилось видео конфликта.

По информации издания, россиянин возвращался домой из-за границы. Таможенники обнаружили в его сумках незадекларированные $15 087 и решили составить административный протокол. В ответ на это мужчина нелестно отозвался о сотрудниках службы, стал угрожать им и ударил одного из них по лицу.

В отношении пассажира возбуждено дело по статье о нападении на представителя власти, также против него может быть возбуждено дело об оскорблении сотрудников при исполнении.

Ранее в суде в Ростове-на-Дону обвиняемый в разбое напал на сотрудника полиции и ранил судебного пристава. Злоумышленник бросился на конвоира с заточкой, обезоружил его и ранил из пистолета судебного пристава. Оба силовика были госпитализированы с серьезными ранениями. Их коллеги оцепили здание суда и обезвредили напавшего до прибытия спецназа.