Паслер: паводковая обстановка в Оренбуржье достигла пика

Паводковая обстановка в Оренбургской области достигла пика, доложил президенту России Владимиру Путину губернатор региона Денис Паслер. По его словам, самая сложная ситуация наблюдается в Оренбурге. В Орске же ситуация стабилизировалась, за сутки уровень воды снизился еще на 14 см. Совещание президента по вопросам ликвидации последствий паводков транслирует сайт Кремля.

В целом паводковая обстановка в регионе достигла пика, сегодня самая сложная ситуация в Оренбурге. Уровень воды в реке Урал достиг рекордного максимума за всю историю наблюдения — 10 м 87 см. <...> И все еще вода, к сожалению, прибывает, — сказал глава региона.

В предстоящие же сутки ожидается дальнейшее превышение уровня воды в реке Урал в районе Оренбурга. Паслер предупредил, что это может вызвать подтопление еще 3580 жилых домов и 3950 земельных участков.

Предварительный ущерб от разгула стихии может превысить 40 млрд рублей, уточнил губернатор. Он отметил, что это лишь предварительные подсчеты и к полноценному обследованию из-за уровня воды специалисты пока не приступили.

Ранее появилось видео с затопленным в результате аномальных паводков и прорыва дамбы в Орске коттеджного поселка Дубовый Плес в Оренбурге. Местные жители после эвакуации решили вернуться за личными вещами, но к этому моменту уже было поздно.