Пасечник рассказал о тысячах наемников на стороне ВСУ Врио главы ЛНР Пасечник: на стороне Украины действуют тысячи наемников из более чем 50 стран

Фото: gorod-lugansk.com

Леонид Пасечник

Ситуация в зоне соприкосновения на Украине осложняется тем, что на стороне Киева ведут боевые действия тысячи иностранных наемников из более чем 50 стран мира, заявил в разговоре с ТАСС врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что часть из них принимает участие в боях против Донбасса с 2014 года.

Ситуация на фронте осложняется тем фактом, что мы на сегодняшний день воюем не только с украинской армией: в рядах врага много иностранных наемников и инструкторов. Нам известно, что в рядах украинских нацистов воюют тысячи наемников из более чем 50 стран, в основном из Восточной Европы. Часть из них воюет против Донбасса с 2014 года, — сказал Пасечник.

Он добавил, что ЛНР в ходе проведения спецоперации «столкнулась с более откровенным участием НАТО» в конфликте, что проявляется в том числе и в количестве поставляемого оружия военно-политическим блоком на территорию Украины.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командиры ВСУ отправили наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск. По его словам, они вооружены оружием натовского образца, в каждой группе есть переводчик, так как наемники общаются между собой на английском языке.