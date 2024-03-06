Пасечник: пять человек погибли при подрыве автобуса на мине в ЛНР

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Леонид Пасечник

Пять человек погибли, трое ранены при подрыве автобуса на мине в городе Кировске ЛНР, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале. Трагедия произошла по дороге на местное кладбище. Медики оказывают помощь пострадавшим.

В поселке Донецкий на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь мирных граждан республики. Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП «Кировский комбинат коммунальных услуг», — сообщил глава региона.

На месте произошедшего работают сотрудники МЧС и полиция. По словам Пасечника, семьям пострадавших будет оказана помощь.

Ранее центр поселка Суземка в Брянской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате атаки украинской армии пострадали трое мирных жителей. Один из пострадавших получил тяжелые ранения, двое других находятся в состоянии средней тяжести. Также в результате обстрела получило повреждения административное здание.

В среду, 6 марта, украинский беспилотник атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области. Позже местные власти сообщили и о втором БПЛА. Губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что в результате атак никто не пострадал, на месте работают оперслужбы. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.