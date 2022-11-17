Пасечник назвал ситуацию на фронте сложной, но контролируемой Врио главы ЛНР Пасечник: ситуация на фронте сложная, но контролируемая

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ситуация на фронте сложная, но контролируемая, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости. По его словам, практически вся территория республики находится под контролем российских военных.

Ситуация на фронте достаточно тяжелая, сложная, но контролируемая. Практически вся территория Луганской Народной Республики продолжает находиться под контролем Народной милиции ЛНР, Вооруженных сил Российской Федерации, подразделения «Ахмат», которые на сегодняшний день охраняют рубежи нашей республики, — сказал Пасечник.

15 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские военные стягивают технику к нескольким участкам фронта в республике. По его словам, украинская армия регулярно предпринимает попытки прорыва и направила основные усилия на Луганское направление.

16 ноября Марочко указывал, что ВСУ пытаются вести наступательные действия по всей линии фронта от Попасной до Харьковской области. Ситуацию на Луганском направлении он охарактеризовал как стабильно тяжелую.