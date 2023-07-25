Парусная яхта оставила жителей Владивостока без света

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 26 тысяч жителей Владивостока остались без электричества 25 июля в результате обрыва кабелей линии электропередач, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании «Приморские электрические сети». По их данным, кабели оборвались из-за парусной яхты, задевшей их мачтой.

Установлено, что районе перехода через канал на остров Елена парусная яхта мачтой оборвала два нижних провода линии электропередачи 35 кВ. В результате без электроснабжения остались потребители района Эгершельд, — говорится в сообщении.

Представители компании не смогли уточнить, на какой высоте находились кабели. Однако они отметили, что на устранение повреждений у специалистов уйдет около четырех часов. Ход работ поставлен на контроль местной прокуратурой. Яхта, задевшая провода, скрылась с места происшествия.

В минувшее воскресенье, 23 июля, около 15 тысяч жителей Астрахани также остались без электричества. Причиной этому стал сильный ветер с грозой. Из-за непогоды в городе повалило деревья и отключился интернет. В филиале компании «Россети Юг» — «Астраханьэнерго» был введен режим повышенной готовности для своевременного устранения повреждений и других неполадок.