Пару из Ростова-на-Дону задержали за игры на раздевание с подростками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пару из Ростова-на-Дону обвинили в растлении подростков после того, как они предложили 14-летним школьникам поиграть «в бутылочку» на раздевание, передает «КП-Ростов-на-Дону». Дети не согласились на подобное предложение и сбежали от молодых людей, а после рассказали обо всем родителям, которые и обратились к правоохранителям. В настоящее время злоумышленники задержаны, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Молодые люди познакомились с двумя восьмиклассниками, мальчиком и девочкой, в соцсетях, а затем пригласили их к себе домой. Издание пояснило, что мужчине было 22 года и он работал водителем, его спутнице 19 лет. На обоих завели завели дело по статье «Осуществление развратных действий группой или по предварительному сговору». С подростками на данный момент работают психологи.

В Красноярском крае ранее задержали 43-летнего местного жителя за совращение 10-летней девочки. Мужчина обманом заманил ребенка к себе домой. Подозреваемый показал ребенку порнофильм и продемонстрировал свои половые органы. По версии следствия, днем 30 ноября возле остановки «Маяковская» мужчина подошел к незнакомой школьнице, попросил девочку помочь его дочери с уроками и привел к себе в квартиру.